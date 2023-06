Manchester United continúa en negociaciones con De Gea

El Manchester United continúa en negociaciones contractuales con el arquero David de Gea, informó el equipo el viernes, después de que el español quedó fuera de la lista de jugadores retenidos para la próxima campaña.

En tanto, Mason Greenwood fue incluido en la lista cuatro meses después de que se retiraron los cargos en su contra por intento de violación y agresión.

De Gea se convierte en agente libre este verano, pero aún podría permanecer con el club con el que ha jugado desde que llegó procedente del Atlético de Madrid en 2011.

📋 Confirmation of our official retained list, which has been submitted to the @PremierLeague . #MUFC || #PL

A pesar de ganar el Guante de Oro de la Premier por el mayor número de partidos sin recibir anotación, la posición de De Gea ha sido cuestionada por su falta de capacidad para salir jugando desde el fondo con el pie.

El técnico Erik ten Hag valora mucho esa capacidad en sus porteros y el United se ha visto vinculado con el arquero del Brentford, David Raya.

Si bien el futuro de De Gea sigue siendo incierto, también lo es el de Greenwood a pesar de estar incluido en la lista.

Manchester United also confirms Mason Greenwood included in retain list. 🚨🔴 #MUFC



No outcome yet on Man United internal investigation. He’s just under contract and so remains in list; but decision will follow later. pic.twitter.com/hupTvJvBk5