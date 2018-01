Manchester United renueva contrato a José Mourinho

Agencia

MANCHESTER.- Manchester United renovó el contrato de su entrenador portugués José Mourinho, quien estará vinculado al club hasta 2020 con la opción de ampliar un año más su relación laboral.

"Su ritmo de trabajo y profesionalidad son excepcionales y ha aceptado el deseo del club de promover jugadores jóvenes de la cantera al primer equipo”, declaró el Vicepresidente Ejecutivo de los “Red Devils”, Ed Woodward.

Añadió que “Mou” ha traído energía y sentido de propósito a todo lo que hace, “estoy seguro de que continuará brindando resultados para los aficionados y el club".

El estratega de 54 años expresó que han establecido objetivos muy altos, que es ganar tres trofeos en una temporada.

“Pero esos son los objetivos que espero que mis equipos busquen. Estamos creando las condiciones para un futuro brillante y exitoso para el Manchester United”, apuntó.

“Mou” llegó al club en mayo de 2016 y en su primera temporada logró coronarse en la Community Shield y la Europa League, misma que permitió regresar al Manchester United a la Champions League para la presente campaña, luego de que su última participación fue en la edición 2015-2016.

Los de Old Trafford marchan segundos en la Premier League con 53 puntos y en 24 jornadas sólo han sido derrotados en tres encuentros; además, en “Champions” se medirán ante el Sevilla en los octavos de final.

