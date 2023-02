Manchester United elimina al Barcelona en la Liga Europa

Con un fulminante disparo cruzado, Antony firmó el gol que sentenció el jueves la victoria 2-1 para el Manchester United, dejando fuera al conjunto catalán en los playoffs de la Liga Europa.

El atacante brasileño ingresó tras el descanso con el marcador en contra 1-0 y su equipo contemplando la eliminación.

Resultó ser un cambio fundamental por parte del técnico Erik ten Hag para darle la vuelta al marcador. El United se impuso 4-3 en la cuenta global y sigue prendido por cuatro títulos esta temporada.

