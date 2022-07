Cristiano Ronaldo no forma parte del plantel de 21 jugadores del Manchester United que voló a Noruega el viernes para un partido amistoso contra el Atlético de Madrid.

El astro portugués no ha jugado ni un solo partido de la pretemporada del United y, según reportes, está buscando un cambio a un equipo que compita en la Liga de Campeones esta temporada. Sostuvo conversaciones con el técnico del United, Erik ten Hag, en la sede de entrenamiento del club el martes.

