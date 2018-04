Alexis Sánchez está imparable: le da la victoria al United

Agencia

INGLATERRA.- Alexis Sánchez vivió una jornada redonda, luego de consagrarse como una de las figuras en el triunfo de Manchester United sobre Swansea, por 2-0, en una nueva fecha de la Premier League, indica el portal de noticias AS en su sitio web.

FT: #MUFC 2 Swansea 0.



The Reds secure a comfortable victory at Old Trafford thanks to first-half goals from @RomeluLukaku9 and @Alexis_Sanchez. pic.twitter.com/PBgATNpKA6