Noquea “Manos de Piedra” al coronavirus

Panamá.- El ex boxeador panameño Roberto Durán fue dado de alta del hospital donde permaneció durante una semana tras dar positivo del nuevo coronavirus, y continuará la recuperación en su casa.

Mediante su cuenta en Instagram, el propio “Manos de Piedra” Durán informó sobre su alta, a través de un comunicado y de un video en que se aprecia el momento en que era transportado en una silla de ruedas por los pasillos del Hospital Nacional de Panamá, rodeado de personal médico.

En el video, una voz femenina fuera de cuadro pregunta al ex púgil cómo se siente.

"¿Qué puedo decir yo de la alegría, de tanto cariño, tanto respeto y tanto amor que han tenido conmigo? No tengo palabras cómo decirlo”, dijo Durán. “¡Que rareza! Dios los bendiga a todos... gracias por poner todo el empeño de prácticamente salvar mi vida”.

La leyenda del boxeo panameño, que cumplió 69 años el 16 de junio, ingresó en el hospital el jueves pasado con síntomas de resfriado. Exámenes posteriores determinaron que tenía la infección.

La noticia desencadenó inmediatamente mensajes de aliento en las redes sociales de figuras de la música, el deporte, organismos internacionales de boxeo y seguidores.

Junto al video en la red social, Durán publicó un texto en el que reiteró su agradecimiento por la atención que recibió durante una semana.

“Fue una pelea de Campeonato Mundial”

“Fue una pelea de Campeonato Mundial, que pude ganar en equipo, con el apoyo, cariño y dedicación de un cuerpo médico, que no solamente cuidó de mi persona, sino de todos los pacientes, que como yo, peleábamos en el hospital contra este virus, que no conoce de leyendas, títulos mundiales, estatus social, raza, religión”, manifestó el ex campeón, considerado una gloria del deporte en Panamá y América Latina.

Más allá de ganar cuatro cinturones mundiales en diferentes categorías a lo largo de su carrera, se le recuerda por su resonante victoria por decisión sobre el estadounidense Sugar Ray Leonard, el popular e invicto monarca welter en una publicitada pelea celebrada en Montreal en 1980.

Varios meses después en la revancha, Durán sorprendió a todos al abandonar la pelea en el octavo asalto con la tristemente célebre frase de “No más”.

Al inicio de la pandemia en Panamá, el “Manos de Piedra” había alentado en las redes a los panameños a cumplir las medidas de confinamiento y a seguir las recomendaciones de usar mascarillas y guardar el distanciamiento social.

Su contagio impactó aún más a un país centroamericano que lidia en las últimas semanas con un creciente número de infecciones. El más reciente reporte de las autoridades de salud indicó que la cifra de casos en el país llegó a 33 mil 555, 15 mil 745 recuperados y 631 decesos.