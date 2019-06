Agencias

El directo deportivo del club licántropo se dijo dolido con la decisión, pues planeaba cosas importantes para la próxima temporada. Manuel Lapuente dio como un hecho que Lobos BUAP dejará la Liga MX para regresar a la Segunda División del futbol mexicano, ante la inminente compra por parte del Juárez FC.

En entrevista con ESPN, ‘Manolo’ dio por hecho que el cuadro licántropo regresará a Ascenso Mx, razón por la que se dijo dolido, pues tenía grandes planes para el equipo en la próxima temporada.

Manuel Lapuente confirma que solo falta autorización de la Liga Mx para llevar a Lobos BUAP a Ciudad Juárez

pic.twitter.com/FWcoySj4DL — lanetafutbolera (@lanetafutbolera) June 10, 2019

“Me duele, sí estoy dolido, también tengo coraje… No sé cuál es la situación, hablé con uno de los jefes, no sé qué va a pasar con el equipo por lo visto es que se va a Primera A y no quiere decir que no pueda estar en esa división, pero hay formas y formas, de proyectos”. Comento Manuel Lapuente

El director deportivo del cuadro licántropo mostró su molestia por la forma en que el equipo se va de la primera división, pues después de un Clausura 2019 en la que dieron buenos resultados, ahora pretendían dar un pase más hacia arriba, incluso por el campeonato.

“El proyecto es ser campeón. Sí hicimos un esfuerzo grande, una gran pretemporada, era el siguiente paso a otros niveles. Vimos la posibilidad de dar un paso adelante, no para atrás y no estoy de acuerdo, las metas son ser campeón, no conozco otras formas”. Comento Manuel Lapuente

El anuncio no se ha hecho de manera oficial, pero es prácticamente un hecho que la franquicia de Juárez tomará el lugar de Lobos en la Liga MX, mientras que el cuadro licántropo regresara a la división de ascenso.