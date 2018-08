Maradona se postula para volver a dirigir Argentina

Agencia

Argentina.- Diego Maradona sigue descansando en Argentina antes de volver a trabajar en Dinamo Brest, el club de Bielorrusia que lo contrató como presidente para que desarrolle el fútbol de la institución. Y no sólo aprovechó su estadía para reencontrarse con amigos, ver recitales y asistir a diferentes controles médicos, sino también para postularse para un puesto: el de entrenador de la selección, que quedó vacante y con Lionel Scaloni como interino tras el despido de Jorge Sampaoli.

En su cuenta de Instagram, el Diez reafirmó sus ganas de volver a ocupar el cargo que desempeñó entre mediados octubre de 2008 y julio de 2010, hasta quedar eliminado en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010. Lo hizo con un largo mensaje, en el que también cuestionó a Diego Chavo Fucks, un periodista de Fox Sports, quien no lo incluyó entre los candidatos, informa La Nación.

"Acá, en casa, recuperándome de dos operaciones que tuve con mi dentista, el Dr. Braverman, para poder empezar a ver jugadores para mi equipo, el Dinamo Brest. La verdad es que el mercado se disparó y yo no puedo jugar con la plata de los dirigentes, y mucho menos con este dolor en la boca. Así que quiero recuperarme y ponerme 10 puntos. Por esto es que no estoy yendo a los programas de TV, que me invitan, y estoy hablando por las redes sociales", escribió.

"Con respecto a la selección argentina, quiero decir que me jo... que algunos periodistas no me incluyan entre los posibles técnicos. Mientras me operaban, escuchaba al Chavo Fucks, por ejemplo, y ni siquiera me nombró entre los posibles candidatos".

"De todas maneras yo tengo un contrato de 3 años, y el Dínamo tiene mi palabra. Aunque yo por la selección doy la vida", indicó.