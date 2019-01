Por un partido Maradona terminó con su novia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El principal motivo que ocasionó la ruptura entre Diego Maradona y Rocío Oliva tuvo que ver con la gran Final de Copa Libertadores disputada por Boca Juniors y River Plate.

Según SDP, de acuerdo con Oliva, quien es ferviente hincha de los Millonarios, el campeón del mundo en México 1986, que a su vez es fan del Xeneize, no quiso seguir las acciones del duelo de Vuelta llevado a cabo el 9 de diciembre en España, lo que desató una discusión entre ambos.

“Ya veníamos un poco mal y eso fue lo que me dio la pauta de decir 'ya estamos casi afuera de la casa de Gran Hermano', como decía yo (...) Ese día él se levanta y me dice 'En esta casa no se va a ver el partido’ y lo le dije ‘pero tú eres de Boca y es uno de los mejores partidos de la historia’, contó la también futbolista profesional.

Luego del intercambio de palabras, Rocío optó por ver en un bar el esperado cotejo, hecho que molestó aún más al ‘Pelusa’ y que finalmente provocó que ambos estuvieran separados en las fiestas de fin de año.

“Está bueno ser así, siento que en todos estos años no cambié y pude seguir siendo yo, no me cambió ni un país ni un presidente, ni un viaje ni Maradona. Tengo muchos recuerdos lindos, pero es una relación que está terminada. Diego cuando se enoja no le ganas; pero, por las buenas, tiene un corazón enorme y a veces la gente se abusa. Yo tengo muchísimo cariño por él y sé que él por mí. Estoy tranquila en el amor, mi separación es muy reciente y especial. Estar de nuevo en pareja me va a costar pero lo voy a lograr. Quiero estar en pareja de nuevo y sentirme bien”, sentenció Oliva para La Página Millonaria.