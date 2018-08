Gana la maratón ‘bañada’ en sangre

Agencia

BERLÍN, Alemania.- Volha Mazuronak ha sido la gran protagonista de la maratón de los Europeos de atletismo que se celebran en Berlín.

De acuerdo con información de Vanguarda y redes sociales, la corredora bielorrusa ha defendido su condición de favorita y se ha llevado el oro de la prueba. Sin embargo, la atleta ha generado gran estupor por correr parte de la maratón con la cara ensangrentada.

Mazuronak sufrió una hemorragia nasal durante la carrera que le cubrió todo el rostro de sangre. Pese a esta complicación inesperada, la deportista no se frenó y continuó con la carrera. Acto después se taponó la hemorragia con un pañuelo, se limpió la cara y entró impoluta y como si nada en línea de meta.

Bloodied but not beaten!



Belarus' Volha Mazuronak overcomes a nosebleed and a wrong turn to win the women's marathon title while Koen Naert wins the men's marathon in a championship record of 2:09:51.#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/VxrhirLrEj