¡Malas noticias!, el Real Madrid se queda sin Marcelo

ESPAÑA.- El Real Madrid ya ha informado de forma oficial, a través de su página web, de la lesión de Marcelo. El brasileño, que no pudo acabar el Clásico y tuvo que ser sustituido, sufre una "lesión muscular en el bíceps femoral" que le va a impedir disputar los primeros partidos de la 'era Solari'.

En el club ya tenían claro que la lesión del brasileño era importante pero hasta que no se ha confirmado con la correspondiente resonancia no se ha informado de la dolencia del jugador.

A pesar de que en el comunicado no se dice nada del tiempo de baja que estará Marcelo se estima que no podrá volver a jugar hasta después del parón por las convocatorias internacionales, es decir, tras el fin de semana del 17-18 de noviembre. Es más, se da por hecho que no será convocado por Brasil para jugar en esas fechas.

De esta forma, el lateral brasileño se perderá los compromisos ante el Melilla, Valladolid, Viktoria Plzen y Celta de Vigo. Un contratiempo importante para Solari que se queda ahora con el canterano Reguilón como único especialista para esa zona de la defensa blanca.

Esto dice el parte médico del Real Madrid:

Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Marcelo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución.