Exgimnasta relata el infierno que vivió con su coach y abusador

ESTADOS UNIDOS.- Una exgimnasta estadunidense contó de forma explícita y escalofriante cómo su entrenador abusaba de ella. Marcia Frederick ya había revelado en 2015 que Richard Carlson se aprovechaba de ella a sus 16 años de edad, pero jamás había contado detalles hasta hoy.

Este año Carlson fue suspendido de por vida de cualquier actividad deportiva.

El diario Daily Mail reveló un informe donde Frederick –que quería un lugar para los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú- señaló que fue en 1979 cuando su coach la sometió, e incluso vivió en casa de la gimnasta para estar más cerca.

"Ella dijo que la primera vez que sucedieron estaban solos en el área común del dormitorio y Carlson puso su mano en su entrepierna”, se explica en el informe.

Frederick era obligada a practicarle sexo oral a Carlson dos veces al día, incluso dos horas antes y después de participar en competiciones.

En los documentos también se pudo leer que a Frederick no le gustaba, pero ella afirma que era algo que "tenía que hacer para llegar a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980". Finalmente no acudió por el boicot de Estados Unidos, producto de sus diferencias con la Unión Soviética.

Aquella decisión diplomática del país norteamericano, de no asistir a la justa deportiva, provocó que Frederick haya compartido su historia con cinco personas, entre ellas sus padres, quienes no podían creer lo que estaban escuchando. Sin embargo, optaron por no denunciar el hecho a la policía.

En 2015, luego de que se enteró que su entrenador volvió a trabajar, Marcia decidió contar su historia ante el equipo de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos.

Ganó el primer 10 perfecto para EU

Fue la primera gimnasta estadounidense en ganar un campeonato mundial en Estrasburgo 1978 y obtener el primer diez perfecto de su país en competición. Todos esos logros convivieron con la cara más oscura del deporte, según revela la demanda presentada a USA Gymnastics.

Carlson niega cualquier tipo de acusaciones y aseguró que cualquier contacto sexual entre ambos fue consensuado y que ella ya era mayor de edad. En Connecticut, se entendía a la mayoría de edad cuando cumplían 17 años (edad en la que persistían los abusos) y no estaba penadas las relaciones entre gimnastas y entrenadores.

