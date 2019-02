Marco Fabián deja Alemania para jugar en la MLS

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco Fabián, papá de Marco Fabián, aseguró que el jugador jalisciense buscó un contrato corto con el Philadelphia Union de la MLS para poder regresar a Europa y tener una nueva oportunidad en el Viejo Continente.

“Lo que yo escuchaba, tanto su representante como él, vieron opciones y hubo ofertas de México, de China y Emiratos Árabes. Creo que será un contrato a corto tiempo para seguir creciendo. Uno siempre quisiera estar en los equipos donde crecimos y nacimos. Nos dio mucho Chivas y como profesionales hay que estar preparados para todo. Si tiene el acercamiento real de un equipo, tal vez tenga un futuro en México, pero quiere regresar a Europa y demostrar su clase”, aseguró para ESPN AM.

De acuerdo con información de ESPN, el progenitor del ex jugador del Eintracht Frankfurt mencionó que no es un retroceso que los elementos mexicanos dejen de jugar en Europa.

“Yo creo que fue bueno (su paso en Europa). Me parece que mucha gente critica el regreso de los mexicanos a México, pero me parece que Marco cumplió su sueño y lo hizo bien. Me parece que faltó oportunidad, quizás, de seguir creciendo, pero sí marcó diferencia en la Bundesliga. Poco a poco fue agarrando juego y así es el futbol. Hay que verlo de manera positiva”.

De la misma forma, Fabián de la Mora tendrá hoy la evaluación médica de rutina para, posteriormente, estampar su rúbrica.

“Ahorita mi hijo está en Filadelfia. Hoy tiene los exámenes médicos y después la firma. Va con mucha ilusión de sumar y tener una nueva etapa de su vida y tener la oportunidad con Filadelfia de sumar en la cancha”.

Finalmente, el padre del mediocampista agregó que está “bien y fuerte” físicamente y “no tenemos pendientes de lesiones”, mientras que se ilusiona por un nuevo llamado a Selección Nacional.

“Sí hablamos de la llegada del ‘Tata’. Siempre va a estar listo y con la ilusión de ser seleccionado”, finalizó.