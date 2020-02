Marco Fabián es nuevo jugador del Al-Sadd de Xavi Hernández

MÉXICO.- Marco Fabián está listo para vivir una nueva aventura como futbolista profesional. El club Al-Sadd de Qatar anunció un acuerdo con el mexicano, quien este martes realizará los exámenes médicos con el equipo antes de firmar su contrato y ser presentado de forma oficial como refuerzo.

Con su último club, el Philadelphia Union, Marco Fabián disputó 25 partidos, marcando ocho goles y colaborando con una asistencia. El mexicano registró mil 290 minutos, además de una expulsión.

El Al-Sadd, dirigido por el ex astro del Barcelona, Xavi Hernández, será el quinto equipo en la carrera de Fabián, quien a sus 30 años de edad ha defendido la playera de Chivas, Cruz Azul, Eintracht Frankfurt y Philadelphia Union.

#AlSadd have reached an agreement to sign Mexican international midfielder Marco Fabian as the team's fifth foreign player. He will reach Doha on Tuesday for the medical and routine procedures before the signing and official unveilingpic.twitter.com/wvMCVL5pfm