En pentatlón gana México su tercer oro en Panamericanos

Agencias

Mariana Arceo consiguió la tercer medalla panamericana para México, al conquistar el pentatlón moderno en la justa de Lima 2019.

Arceo llegó con 34 puntos de ventaja a la prueba final de tiro-carrera, handicap que le permitió dominar la competencia y quedarse con el primer sitio.

Además, el triunfo le permitió a la pentatleta mexicana conseguir su plaza para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Todavía no me cae el veinte de que ya estoy en Juegos Olímpicos, pero desde ya voy a trabajar para darle una medalla a la delegación mexicana.Sabía que era la mejor de América en el transcurso de las competencias pero mantenerse no es fácil.

"Trabajé muy duro, estoy muy contenta porque ya salió el sol para mi y para mi equipo de trabajo, porque vienen cosas muy buenas", señaló Arceo tras la competencia.

(Info: record)