Mark Cavendish atrapa su 31ra victoria de etapa en el Tour de Francia

FOUGERES, Francia.- Mark Cavendish se sentó en el pavimento y quedó sollozando el martes tras conseguir su 31ra victoria de etapa en el Tour de Francia, de vuelta en la máxima carrera del ciclismo tras ausentarse de las tres ediciones previas.

El veterano sprinter no asomaba para ser incluido en el grupo de ocho ciclistas que el equipo Deceuninck-Quick Step iba a llevar a la 'Grande Boucle' pero fue anotado a último momento por la baja de Sam Bennett.

"No sé qué decir", señaló Cavendish. "El mero hecho de estar aquí es especial. No me esperaba que podría volver a esta carrera".

Cavendish aceleró a la victoria en un embalaje masivo al término de la cuarta etapa en la región occidental de Bretaña. Superó al francés Nacer Bouhanni y al belga Jasper Philipsen.

El británico de 36 años quedó segundo en la lista histórica de victorias de etapas en la ronda gala, por detrás de las 34 del mito belga Eddy Merckx. La última victoria de etapa de Cavendish se remontaba a 2016.

Cavendish dejó de destacarse en los últimos años, al punto que se alejó brevemente del ciclismo tras ser diagnosticado por segunda vez con el virus Epstein-Barr en 2018. Ha reverdecido laureles con cinco triunfos de etapa tras regresar con Deceuninck-Quick Step para la temporada de 2021.

Bennett tuvo que renunciar al Tour por una lesión en la rodilla derecha.

El holandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) retuvo el maillot amarillo de líder general, con una ventaja de ocho segundos sobre el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) y de 31 segundos por delante del ecuatoriano Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) de cara a la primera etapa cronometrada el miércoles.

Los corredores realizaron una protesta al inicio del recorrido mayormente plano de 150,4 kilómetros (93,4 millas), para quejarse de lo que perciben son condiciones peligrosas de carrera tras una serie de caídas en las primeras jornadas.

Luego de la protesta, Bret Van Moer — un debutante en el Tour — y Pierre-Luc Perichon emprendieron una fuga. Se entendieron bien para abrir una ventaja de más de tres minutos antes que el pelotón les diera alcance.

Van Moer dejó atrás a Perichon cuando faltaban 14 kilómetros para buscar la victoria y resistió el empuje del pelotón hasta los últimos 100 metros.

La crono individual del miércoles cubrirá una distancia de 27,2 kilómetros en Laval Espace Mayenne.