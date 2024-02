¡Marquen sus calendarios! Canelo revela la fecha de su próxima pelea

Este martes se hizo público el esperado regreso al cuadrilátero del talentoso pugilista mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, tras una espera de 217 días, confirmó que su próxima pelea tendrá lugar el 4 de mayo, revelando la fecha durante su participación en TV Azteca, la cadena televisiva que transmite sus encuentros en México.

Canelo announces he will continue to show his fights for free in Mexico.



“The networks in the USA have asked to charge ppv in Mexico, but I will not allow it. I fight for my people and they will continue to see me fight for free.”



