Matemático inglés predice quién sería el campeón de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 está por comenzar, los combinados se encuentran en la recta final de su preparación en búsqueda del trofeo más deseado, mismo que ya tendría ganador de acuerdo con un matemático.

Joachim Klemen, es un corredor de bolsa de Liberum Capital Lid en Londres, quien ha tomado relevancia en el mundo del futbol gracias a sus acertados pronósticos en las Copas del Mundo.

Klemen, quien adivinó los campeonatos del mundo de Alemania en 2014 y Francia en 2018, anunció el ganador para Qatar 2022.

De acuerdo con sus estudios, el combinado que se llevará la edición será Argentina, país que vencerá a Inglaterra y tendría como protagonista a Messi, en su última Copa del Mundo.

Klemen, agregó que sus análisis se basan en estadísticas de futbol y otros elementos como el Producto Interno bruto (PIB) de las naciones, la población y situación económica.