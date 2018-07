Almeyda 'está capacitado' para dirigir al Tricolor

Agencia

Ciudad de México.- Luego de la eliminación en Rusia 2018 y con la inminente salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de la Selección Mexicana, el entrenador argentino, Matías Almeyda, se dijo capacitado para relevar al colombiano en el banquillo del Tri, aunque aseguró que por el momento no ha recibido ningún llamado por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, informa Medio Tiempo.

“Hay muchos entrenadores capacitados para estar en la Selección, yo también considero estar capacitado, pero ya no depende de uno”, señaló.

“No (ha recibido ningún llamado) y creo que está bien porque por el momento hay entrenador y contrato. Ya es serio que no estén llamando a otro, eso lo veo bien. No se sabe si va a continuar (Osorio), pero uno tiene que esperar el momento y si llega, que bien y si no, hay que trabajar para ello”, agregó.

También te puede interesar: Rechaza Qatar, el objetivo de Almeyda es Selección Mexicana

Eso sí, el ex técnico de Chivas no escondió su deseo por dirigir a la Selección Mexicana y recalcó que muy pocos se negarían a llegar a ese banquillo.

“Hoy digo que soy un técnico desocupado, uno de tantos. Son sueños por cumplir, realizar y tanto la de México como la de Argentina son importantes. ¿A quién no le gustaría? El que dice que no a una propuesta, si llegara, a cualquiera le gustaría”, señaló en entrevista con ESPN.

A su vez, Matías Jesús reveló que tuvo dos ofertas formales después de su salida del Rebaño, una del Leeds United en la cual no llegó a un arreglo y otra con un equipo de Qatar, la cual terminó por rechazar.

Por último, cuestionado sobre el cambio generacional que tendría que resolver si es el nuevo técnico de la Selección Mexicana, Almeyda dijo que hay material con el cual el Tri puede encontrar un nuevo equipo para el futuro.

“Puedo aspirar y desear algo, pero hoy no entreno a nadie. Sí creo que hay recambios en preparación del Mundial para 2022; hay copa Oro el próximo año, muchos amistosos. Vendrán Juegos Olímpicos (2020) y esa base tiene que llegar al próximo Mundial, un proceso es eso”.