Acusan bloqueo contra Almeyda para alejarlo del Tri

Redacción/SIPSE

GUADALAJARA, Jalisco.- Sorprendido por que no tomaron nunca en cuenta a Matías Almeyda para dirigir a la selección mexicana, Benjamín Galindo, expresó su opinión sobre dicha situación, ya que para su consideración, el 'Pelado' debió ser un candidato natural para dicho puesto, sin embargo, las cosas fueron por otro rumbo.

De acuerdo con información de redes sociales y el diario Marca, Galindo también platicó el cómo ha crecido su amistad con el técnico argentino y mencionó algunos detalles de lo que esperan del nuevo proyecto en la MLS con el San José Earthquakes, donde formará parte del equipo de trabajo precisamente de Matías Almeyda.

También te puede interesar: Almeyda se va la MLS, pero no le cierra la puerta al Tri

"Lo que a mí me extrañó fue que nunca platicaron con él. Para mí era un técnico normal en el sentido de que ya conocía el fútbol mexicano, fue campeón. Más allá si trabajaba o no con él, los comentarios de su trabajo y su forma de ser, siempre han sido palabras muy buenas de todo mundo". "Era una opción natural. Me extraña a mí, tanto que comentaban que fueron 24 o 25 entrenadores que hablaron y entre ellos nunca estuvo él. Ahí realmente sí fue algo extraño... o que lo hayan bloqueado, no hay otra”.

"Ahí lo estamos viendo realmente, ahí lo estamos viendo porque sería normal que hubieran platicado con él, más allá si les guste la forma de trabajar de él o no, o algo no les gustó. Pero yo (en lugar de la directiva) conocería a la persona para saber cómo es, cómo respira, cómo come, todo. Ahí es donde no me gustó, yo defiendo a la gente que realmente deja huella. Aquí no se trata de si eres extranjero o no. Realmente él con toda su capacidad demostró algo muy bueno. Se ha ganado el respeto de toda la gente”.

Galindo consideró que es “increíble” y hasta “anormal” que no se le haya tomado en cuenta, “estamos hablando de la gente realmente del fútbol mexicano, no hay otra cosa. Yo nunca había visto esto. Para mí sí es increíble. No se me hizo normal, es anormal eso porque un técnico exitosos siempre va a ser candidato a dirigir a la selección".

Sobre las cualidades de Almeyda, dijo que "para mí sí se fue una buena oportunidad de tener un buen técnico. Habrá otros y ojalá que encuentren el técnico idóneo para México. Más allá de los logros, por la personalidad que tiene. Es un técnico que nada más le hace falta una oportunidad para dirigir a cualquier selección. Tuvo para dirigir selecciones pero no le llenaron el ojo". San José Earthquakes, un proyecto sólido: "Él (Almeyda) fue quien definió y él nos dice a nosotros que es un equipo serio que le dio mucha confianza. Tenía varias ofertas, mucho mejor económicamente, pero le latió esa de la MLS, de San José y estamos muy contentos".