Almeyda se va la MLS, pero no le cierra la puerta al Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- Matías Almeyda se convertirá en el nuevo técnico del San José Earthquakes de la MLS con un contrato que lo dejará protegido para el futuro.

Si bien el argentino se vinculará por los próximos cuatro años con el conjunto de los Terremotos, también establecerá en su vínculo una cláusula especial.

De acuerdo con información de ESPN, Almeyda estableció una cláusula especial en caso de que alguna selección nacional se interese en sus servicios.

Sabedor de que hubo varias selecciones que se interesaron en su trabajo, Almeyda deja la puerta abierta si es que alguna de su interés pueda acercarse y ofrecerle la posibilidad de asumir el cargo como entrenador.

Matías se quedó esperando el llamado de la Federación Mexicana de Futbol. Pese a que buscaron a más de 20 técnicos, en ningún momento tocaron la puerta del argentino.

Pese a ello, su ilusión sigue intacta, y si no es con el Tri, alguna otra Selección se puede interesar en él.

