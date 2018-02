Medallista olímpico y su esposo... ¡tendrán un bebé!

Agencia

MÉXICO.- La historia de amor entre el clavadista inglés Tom Daley y su esposo Dustin Lance Black, fue sellada en este día de San Valentín con el anuncio de que ambos esperan a su primer hijo.

A través de su cuenta de Instagram, el medallista olímpico en Londres 2012 y Río 2016, compartió una imagen con el cineasta, con quien contrajo matrimonio en mayo del año pasado, en la cual aparecen sosteniendo una ecografía de su futuro bebé.

También te puede interesar: Javier Aguirre, en problemas con la justicia española

"Feliz día de San Valentín", reza el texto que acompaña la instantánea, donde no dieron detalles de la fecha de nacimiento del bebé ni el proceso en cómo lo tuvieron.

Poco después de su boda, el saltador advertía en una entrevista al diario The Sun, que entre sus planes se encontraba formar una familia.

"Siempre he sido una persona familiar, así que siempre he querido hijos y sé que Lance también. No sé cuántos (queremos tener), un ejército de niños, todo un equipo de clavados.

HAPPY VALENTINES DAY! ❤️👨‍👨‍👦❤️ Una publicación compartida de Tom Daley (@tomdaley) el Feb 14, 2018 at 5:44 PST

Al margen de sus triunfos olímpicos, Tom Daley se ha convertido en una estrella global gracias a su inteligente uso de las redes sociales y de YouTube, donde decidió compartir el vídeo de su gran día -el mismo que celebraron en la más estricta intimidad- para destinar todos los beneficios que generaran sus visionados a distintas asociaciones que ofrecen ayuda a jóvenes del colectivo LGBTQ. En la emotiva grabación, se podía ver al matrimonio intercambiando sus votos y recordando el inicio de su romance que, tras una breve ruptura por medio, se consolidó como una idílica relación.

"En los primeros minutos de conversación, todo cambió radicalmente para mí. Me enamoré, con cada fibra de mi ser. La forma en la que piensa, la manera en que actúa y todo lo que hace consigue que me enamore más y más de él cada día", aseguraba el medallista olímpico.

"Cuando Tom y yo nos conocimos hace cuatro años, supe al momento que estaba en un lío. Supe que había encontrado a la persona adecuada para mí, alguien que podía inspirarme, a quien podía admirar, y que al mismo tiempo también fuera mi mejor amigo. Tampoco estuvo de más el hecho de que fuera guapísimo y carismático, y que no me dejara salirme siempre con la mía. Tengo la impresión de que los dos hemos sido capaces de superar cada obstáculo, y que la distancia y el pasar tiempo separados solo ha conseguido unirnos más y más", apuntaba por su parte Dustin.

Con información del portal de noticias Milenio/La Afición