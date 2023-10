Max Verstappen celebra su cumpleaños en la cima de la Fórmula 1

Este 30 de septiembre, el caballero triunfante de Red Bull Racing, Max Verstappen, celebra su cumpleaños número 26 en la cima de la Fórmula 1.

El neerlandés está cerca de firmar el tricampeonato gracias a la combinación de su talento con el volante, su capacidad para resolver los problemas o inconvenientes que se presenten en la pista y al poderoso RB19.

Desde que se integró a las filas de Red Bull, Max reflejó una chispa que no veían desde su periodo dorado (2010 a 2013) con el alemán Sebastian Vettel.

