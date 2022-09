Max Verstappen gana GP de Italia; "Checo" Pérez queda en sexto lugar

Max Verstappen ganó por primera vez, el puesto número uno en el Gran Premio de Italia, luego de una afortunada remontada a McLaren, mientras que su compañero de carrera Sergio “Checo” Pérez quedó en sexto lugar.

Al final las emociones quedaron muy lejos, pues el monoplaza de Daniel Ricciardo (McLaren) se quedó parado en un sector muy angosto del Autódromo Nacional de Monza y esto provocó que la carrera del Gran Premio de Italia finalizara con un auto de seguridad, luego de su auto presentara una falla mecánica.

Por otro lado, quizá no fue la mejor tarde para Pérez, pero el mexicano sí logró rescatar posiciones dos veces, en la arrancada y luego cuando un problema tras ir a los pits parecía dejarlo fuera, pero el tapatío levantó y finalizó en el sexto puesto, además de haber logrado la vuelta rápida.

Quienes quedaron fuera en el Gran Premio de Italia fueron:

