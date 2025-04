Max Verstappen obtiene la pole en Arabia Saudita tras choque de Norris

En una jornada marcada por la tensión y los giros inesperados, Max Verstappen se aseguró la pole position para el Gran Premio de Arabia Saudita con una vuelta impresionante de 1:27.294, superando a Oscar Piastri por apenas una centésima de segundo.

McLaren llegaba como favorito tras un sólido rendimiento en las prácticas, y todas las miradas estaban puestas en sus pilotos, Piastri y Lando Norris, al inicio de la Q3. Sin embargo, la sesión se vio interrumpida cuando Norris sufrió un fuerte accidente al salir de la curva 5, tras perder el control sobre los bordillos.

El impacto contra el muro forzó la aparición de la bandera roja y dejó al británico sin tiempo registrado.

Al reanudarse la clasificación, se vivió una intensa batalla por el primer lugar. George Russell se colocó brevemente en lo más alto con su Mercedes, pero fue rápidamente desplazado por Piastri. Finalmente, Verstappen apareció con una vuelta milimétrica que le permitió arrebatar la pole por solo 0.010 segundos.

Russell completó el top 3, seguido por Charles Leclerc en cuarto lugar con Ferrari y Kimi Antonelli en la quinta posición con el segundo Mercedes. Carlos Sainz firmó su mejor actuación clasificatoria con Williams, alcanzando un meritorio sexto puesto.

Lewis Hamilton continúa su adaptación al Ferrari y se ubicó séptimo, mientras que Yuki Tsunoda dio la sorpresa al colocar su Red Bull en la octava posición. Pierre Gasly logró un buen resultado para Alpine en la novena plaza, y Norris cerró el top 10, aunque sin marcar tiempo tras su accidente.

