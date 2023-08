El mayor honor: Dodgers retira el número 34 de Fernando Valenzuela

La tarde del viernes, el pitcher mexicano fue homenajeado por los Dodgers, que retiraron su número 34 del roster y develaron la placa que conmemora el reconocimiento a su carrera de 11 años con el uniforme de los angelinos, en donde ganó dos Series Mundiales (1981 y 1986) y un Cy Young (1981).

En lo más alto del jardín izquierdo de Dodger Stadium, aquel número que llegó al dorsal de Valenzuela por casualidad cuelga junto a los de Pee Wee Reese, Tommy Lasorda, Duke Snider, Gil Hodges, Jim Gilliam, Don Sutton, Walter Alston, Sandy Koufax, Roy Campanella, Jackie Robinson y Don Drysdale.

Ante una ovación de pie, el ‘Toro’ prescindió de traductor, ese que necesitó durante sus años como ligamayorista, y le habló a los fans desde el corazón.

Arropado en su juventud por el cazatalentos Mike Brito y alentado en sus inicios por el manager Lasorda, Valenzuela vivió una historia de película en Los Ángeles entre 1979 y 1991, cuando partió en busca de nuevos retos.

Tras un breve paso por los Angelinos de California, los Orioles de Baltimore, los Filis de Filadelfia y los Padres de San Diego, el sonorense se retiró finalmente en 1997, pero nunca dejó de amar los colores azul y blanco.

Acompañado por mariachis, Fernando le auguró a los aficionados de la novena angelina un año de gozo, acompañado de otro campeonato de Serie Mundial.

La ceremonia se realizó previo al duelo entre los Dodgers y los Rockies de Colorado.

Después de ser inducido al Salón de la Fama, un pelotero de Grandes Ligas no puede recibir un honor más grande que ver su número retirado de una franquicia en Grandes Ligas.

Honrado por su exitosa trayectoria en Los Ángeles, el sonorense se convirtió en el primer mexicano con su número retirado en la Gran Carpa, pero aún tiene un pendiente: ingresar al Salón de la Fama de Grandes Ligas, algo que ningún pelotero mexicano ha logrado.

Este sábado, los Dodgers regalarán muñecos 'bobbleheads' de Valenzuela y el domingo obsequiarán una réplica del anillo de campeón de 1981, cuando el 'Toro de Etchohuaquila' se robó los corazones del mundo beisbolero al ganar el Cy Young, el premio al Novato del Año, el Bate de Plata y la Serie Mundial.

A través del Twitter de los Dodgers de Los Ángeles, los fanáticos podrán encontrar el homenaje que le rindieron al inigualable Fernando 'El Toro' Valenzuela.

A perfect way to end the night.



Day 1 of Fernandomania Weekend presented by @Yaamava is in the books! pic.twitter.com/Mri0OrMBaR