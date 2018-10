Mayweather pone precio para aceptar reto de Nurmagomedov

Agencia

LAS VEGAS, Estados Unidos.- Floyd Mayweather Jr. no esperó mucho y respondió "saquen la chequera" al reto para pelear que le lanzó el campeón de peso ligero de la UFC, Khabib Nurmagomedov.

"CBS, Showtime y MGM Grand saquen la chequera", escribió en su cuenta de Twitter el por ahora retirado boxeador estadounidense.

CBS, Showtime and MGM Grand get the checkbook out!

Go to @leonardellerbe ‘s page to view Khabib Nurmagomedov challenging me.#CBS#SHOWTIME #MGMGRAND#MayweatherPromotions pic.twitter.com/6OtiDhtbNx