Mbappé anota el penal y sella la victoria del PSG en Nantes

Kylian Mbappé protagonizó un emocionante regreso desde el banquillo este sábado, al convertir un penal clave en las etapas finales del encuentro entre el París Saint-Germain, líder de la liga francesa, y Nantes, asegurando una victoria crucial de 2-0. Con este resultado, el PSG se sitúa a una cómoda distancia de 14 puntos sobre el segundo lugar, Niza.

La oportunidad para Mbappé llegó tras una falta dentro del área, y el delantero no dudó al ejecutar el penal con determinación, colocando la pelota magistralmente a la derecha del arquero Rémy Descamps a los 78 minutos de juego.

Celebrando con euforia, Mbappé señaló a las cámaras con una sonrisa y un puño apretado, mientras consolidaba su posición como máximo goleador de la liga con sus 21 goles en esta temporada y su 32º gol en 31 partidos.

KYLIAN MBAPPÉ has 54 g/a this season so far 👀❤️‍🔥 pic.twitter.com/VfzCLEK6fY — ☥Ella (@QuueenElla) February 17, 2024

Al finalizar el partido, Mbappé no pudo contener su emoción y se despojó de su camiseta, lanzándola hacia un grupo de fanáticos del PSG que habían hecho el viaje para apoyar al equipo.

Kylian Mbappé gave his jersey to the PSG supporters after the game.❤️💙pic.twitter.com/RnRRLhx8Yd — MC (@MbappeCentral) February 17, 2024

Un momento emocionante para el delantero y sus seguidores, que celebraron una vez más el talento indiscutible de una de las estrellas más brillantes del fútbol actual.

Mbappé inició en el banquillo por disposición del técnico español Luis Enrique, dos días después de que el crack notificó finalmente al PSG que se marchará al concluir esta campaña.

Ingresó a los 61 minutos, luego que Hernández había anotado con un tiro que se desvió y pasó por encima de Descamps

Kylian Mbappe on IG story: pic.twitter.com/3XnBX1v63C — 𝐎𝐣𝐞𝐞 (@mbappeonee) February 17, 2024

La decisión de Luis Enrique, de darle algo de descanso a Mbappé, pudo obedecer también a que el jugador ha acusado un dolor reciente de tobillo. Se perdió el encuentro del domingo pasado, recibiendo a Lille.

Más temprano, el delantero canadiense Jonathan David mostró que está de vuelta en su forma goleadora con su tripleta en el triunfo del Lille 3-0 ante Le Havre.

🇨🇦international Jonathan David scored a hat trick in Lille's 3-0 win over Le Havre in #Ligue1 play today. pic.twitter.com/qLoIssMnkq — Dynes Sports (@dynessports) February 17, 2024

Con información de AP.