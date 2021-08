McLaren presume patrocinio de Oxxo en la Fórmula 1

BÉLGICA.- La famosa cadena de tienda de conveniencia, Oxxo, ha ingresado los últimos años a negocios más allá, desde financieros, hasta la telefonía móvil; sin embargo, ahora saltó a las pistas como patrocinador de la escudería McLaren en la Fórmula 1.

FEMSA, empresa mexicana dueña de las tiendas de conveniencia, indicó en una entrevista al centro de noticias de Forbes México que se trata de un acuerdo colaborativo con British American Tobacco y la escudería británica, durante el fin de semana del 27 al 29 de agosto, en el Gran Premio de Bélgica.

Time for more laps to test the Softs, @DanielRicciardo. 👊#BelgianGP 🇧🇪 pic.twitter.com/jNzjV2NTAq