Me da tristeza no dar buenos resultados con Chivas: Vucetich

GUADALAJARA.- Víctor Manuel Vucetich reconoce que atraviesa por uno de sus peores momentos como técnico. El entrenador de las Chivas confiesa que le genera tristeza no ofrecer buenos resultados.

El llamado Rey Midas, apodado así por su brillante trayectoria en la que suma 15 campeonatos entre Liga, Copa, Concachampions, Interliga, y Segunda División; con las Chivas no ha logrado corresponder al currículum que lo precede.

Actualmente, las Chivas se ubican en el antepenúltimo lugar de la tabla general con 12 puntos.

"En nuestro medio normalmente se marca ganar o perder. Aquí parece que estamos en Roma, o vives o mueres, si levanta la gente el dedo. Pero sin conocimiento o base para sustentarlo, no hay eso. Entonces creo que es algo que se vive en el entorno y lo entendemos de esa manera porque así lo hemos vivido. No es lo correcto, pero uno es consciente de esta situación y donde más me veo con esa tristeza y desesperación por no lograr algo, en este algo nos ha fallado y no hemos podido encontrar ese punto. Me da tristeza porque no quisiera estar teniendo ese tipo de resultados, he tenido resultados en todos lados y donde más deseo porque Chivas ha hecho un esfuerzo enorme con puros mexicanos, es donde menos me gustaría tener estos resultados, me encantaría buscar resultados positivos, no se han dado y soy consciente de eso", dijo hoy el entrenador en conferencia de prensa.

Por ahora, Vucetich aclara que siente el apoyo de sus directivos.

"Se ha trabajado bien, nos han respaldado de manera fantástica Amaury y Vergara, los resultados son los únicos que no se han dado, pero estoy con ese anhelo de buscar convertir estos resultados negativos en positivos y trabajamos para ello, seguimos al frente pase lo que pase, estamos convencidos de lo que tenemos que llevar a cabo", comentó el estratega.

Vucetich subrayó que no tiene temor de lo que pueda suceder en caso de no dar los resultados inmediatos.

"Ya no vivo con miedo, vivo ya con la certeza de que esto es así, no me espanta esa situación y así son las cosas, sabemos que tenemos que buscar resultado por la importancia del club. Tenemos que dar resultados por los momentos que vivimos tan críticos donde la alegría de un resultado de chivas da un aspecto positivo en la sociedad. Si es justo o injusto no lo sé, son las bases y trabajamos nosotros en ellos", indicó.

Chivas recibirá este domingo al Santos Laguna, en busca del triunfo que le permita sacudir el sabor amargo que dejó la derrota en el Clásico ante el América.