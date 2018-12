La marchista mexicana Lupita González da positivo por dopaje

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Unidad de Integridad de la Federación Internacional de Atletismo informó que la marchista Guadalupe González dio positivo por Trenbolone y quedó suspendida de manera provisional.

González, de 29 años de edad, afronta una suspensión de hasta cuatro años, publicó ESPN.

Según explica el organismo, "una suspensión provisional es obligatoria según las Reglas Antidopaje de la IAAF luego de un hallazgo analítico adverso para cualquier sustancia no especificada en la Lista de Prohibidos. Se puede imponer una Suspensión Provisional en otros casos de dopaje dependiendo de la naturaleza y las circunstancias del caso en cuestión".

Por lo tanto, en el caso de la mexicana la suspensión provisional impuesta "en un caso de no dopaje no deroga de ninguna manera la presunción de inocencia y no es una determinación temprana de culpabilidad. Más bien, es una orden hecha con precaución para salvaguardar los intereses del deporte".

La mexicana se adjudicó con la presea de plata de la marcha de 20 kilómetros en Río, perdiendo por dos segundos ante la china Liu Hong of China. Un año después, González obtuvo la plata en el Mundial de atletismo de Londres.

También conquistó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.

La medalla de oro

En el mes de mayo, Guadalupe González hizo historia: refrendó su título de campeona mundial de marcha en la prueba de 20 kilómetros, durante la Copa del Mundo en la ciudad china de Taicang.

Con un tiempo de 1 hora, 26 minutos, 38 segundos, Lupita revalidó su título logrado dos años antes en Roma y así convertirse en la primera marchadora de la historia que repite triunfo en la antes llamada Copa del Mundo de marcha.