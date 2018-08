¡Entérate! Axel Witsel es fichado por el Borussia Dortmund

Agencia

SUIZA.- El internacional mediocampista belga Axel Witsel llegó este lunes a la pretemporada del Borussia Dortmund en Suiza para cerrar su fichaje con el club alemán para las próximas cuatro temporadas.

La página oficial del equipo alemán y en sus redes sociales publicó el arribó del volante defensivo a la localidad de Bad Ragaz y ultimar detalles de su incorporación a la disciplina del BVB.

Además, el club informó que llegó a un acuerdo para abonar la cláusula de recesión del contrato de Witsel con su anterior equipo el Tianjin Quanjian de la Superliga de China.

Se espera que esta misma semana se haga la presentación oficial del mediocampista, que fue pieza fundamental para que la selección de Bélgica consiguiera el tercer puesto de la Copa del Mundo Rusia 2018 y registrar su mejor participación en estas justas.

Witsel, de 29 años, es de la cantera del Standard de Lieja y debido a su gran calidad dio el salto al balompié portugués con el SL Benfica, para luego recalar en el Zenit de San Petersburgo en Rusia, donde finalmente fue vendido al equipo chino.

Con Bélgica acumula 96 apariciones internacionales en las que marcó nueve goles y es un mediocampista defensivo que prioriza la salida con balón controlado desde la zona baja y aporta calidad.

Great to have my first training session today with @bvb 💪🏽 Meeting my new teammates, coaches and the amazing fans. Ready for the challenge ahead 🐝 #BVB #AW28 pic.twitter.com/tOjzA67Pli