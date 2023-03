Medvedev gana título en Dubai, suma 14 victorias al hilo

Daniil Medvedev ganó su 18mo título en la Gira de la ATP y tercero consecutivo al vencer por 6-2, el sábado a Andrey Rublev en una final completamente rusa en el Dubai Championships.

El exnúmero uno del mundo extendió su racha de victorias 14 en una seguidilla que inició el 14 de febrero y que incluyó títulos consecutivos en Rotterdam y Doha.

Medvedev, que se encuentra actualmente en medio de la segunda racha de victorias más larga de su carrera, quebró dos veces a Rublev en cada set y ganó los últimos cinco games en la cancha dura.

Rublev era el campeón defensor, pero rápidamente se fue abajo y no pudo sostener su servicio en el primer juego.

En la semifinal Medvedev le dio su primera derrota del año al primer clasificado Novak Djokovic.

El campeón del Abierto de Estados Unidos 2021 superó al británico Andy Murray para ganar el Qatar Open la semana pasada y venció a Jannik Sinner en la final de Rotterdam

