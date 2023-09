Megan Rapinoe se retira como capitana de la Selección de EU

La futbolista Megan Rapinoe (15) jugó su último partido como la capitana de la Selección de Estados Unidos, después de 16 años de una fructífera carrera.

Rapinoe de 38 años protagonizó un excelente enfrentamiento amistoso el domingo 24 de septiembre contra la República de Sudáfrica en el estadio Soldier Field en Chicago, Illinois.

A pesar de no haber anotado ningún gol, la despedida de Rapinoe terminó siendo dulce gracias a los esfuerzos de sus compañeras Trinity Rodman (25) y Emily Sonnett (14) en los minutos 17:34 y 48:47, respectivamente.

Al finalizar el encuentro, los 35 mil aficionados que se encontraban presentes se pararon para aplaudir por última vez a Rapinoe, quien recibió una camiseta enmarcada con su apellido y con el número 203, que es el total de partidos que jugó en total con la selección.

Megan recibió con gusto el detalle en compañía de sus seres queridos.

She's never been at a loss for words.



Pinoe's Farewell from Chicago 🎙️ pic.twitter.com/xEfWJEbtTK — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) September 25, 2023

The fam and Sue here for the occasion 💙 pic.twitter.com/JXuki2iiZd — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) September 24, 2023

Megan Rapinoe dedicó unas palabras de despedida dirigidas a sus compañeras, equipo de trabajo y por supuesto a los fanáticos que a lo largo de los años la apoyaron.

‘Ha sido un honor poder vestir esta camiseta y jugar con todos estas jugadoras increíbles y de ser capaz de vivir mi sueño de la infancia’.

A lo largo de su carrera en el fútbol, fue parte de diversas victorias como dos Copas del Mundo y una medalla olímpica de oro obtenida en los Juegos de Londres 2012.

Leaving the game in a better place. 🥲 pic.twitter.com/8Cqx3hfXiR — U.S. Women's National Soccer Team (@USWNT) September 25, 2023

Con información de AP