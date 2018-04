¡Es real! Mejía Barón dice no al Salón de la Fama del Fútbol

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-"Necesito declinar este nombramiento", dice Mejía Barón al declinar entrar al Salón de la Fama del Fútbol.

El ex entrenador de la Selección de México asegura que no es por modestia, pero que no quiere ser un usurpador para entrar al recinto de los inmortales del fútbol, indicó Vanguardia MX.

Unos días después de que se anunció la lista de personalidades que entrarán al Salón de la Fama de Fútbol, Miguel Mejía Barón declinó la inclusión, argumentando que no merece tal reconocimiento.

“Conocí lo que es sentirse usurpador y/o impostor, una cosa es comprender la definición y otra muy diferente concebir profundamente esa emoción, no me gustó, es desagradable”, publicó en un comunicado el equipo de Tigres, donde actualmente labora el extécnico de la Selección Mexicana que participó en el Mundial de Estados Unidos 1994.

Miguel Mejía Barón, auxiliar técnico de Ricardo Ferretti, fue elegido para formar parte del Salón de la Fama, por lo que le envía un mensaje a la afición en general. pic.twitter.com/zRySJh96nP — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 19 de abril de 2018

“Así que necesito declinar este nombramiento y precisar que es por modestia, que es una postura que yo valoro, y a la vez aclarar que de ninguna manera es falsa, es auténtica”, ahondó el ahora auxiliar técnico de Ricardo "Tuca" Ferretti.

Fue el pasado lunes 16 de abril, cuando se anunció que Miguel había sido elegido por el comité del Salón de la Fama, junto con otras personalidades del fútbol como Héctor Miguel Zelada y Fernando Bustos.

“He participado con gran placer en esta ceremonia en varias ocasiones como presentador de algunos amigos que fueron investidos, aceptando con agrado inmediatamente, ahí fue muy sencillo y totalmente diferente; me sentí orgulloso y lo disfruté muchísimo”, se lee en el boletín.

Antonio Moreno, director del Salón de la Fama, dijo que aún no se decide el proceder ante esta negativa por entrar al recinto de los inmortales del futbol, dado que nunca había ocurrido.

“Nos ha sorprendido un poquito el hecho de que crea que no merecería este reconocimiento. Esperamos que recapacite, pero es un gran amigo del Salón de la Fama y respetamos cualquier postura que él tome, nunca nos había sucedido que alguien declinara”, relató a ESPN.

Lo que es un hecho es que a pesar de la negativa del exestratega, es ya es un investido más, y sólo se hará una mención en caso de que siga con su postura el día de la ceremonia.

“No se convoca a una nueva elección, ni se sustituye el lugar por otra persona, ni mucho menos”, indicó el directivo del Salón de la Fama. “Él fue electo y así quedará asentado para el comité de seleccionadores, que es un organismo rector de opiniones, él merecería recibirlo”.