¿Son iguales? Memo Ochoa compara al América con el Real Madrid

Guillermo Ochoa no teme en decirlo: el América y el Real Madrid tienen algo en común. El arquero de la Selección Mexicana comparó a las Águilas con "los merengues".

"Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca", agregó el histórico portero de las Águilas.

"No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos", aseveró el portero durante una conferencia de prensa.

Paco Memo acepta que se deben guardar las debidas proporciones, pero en cuanto a exigencia y compromiso, son similares en su respectivo país.

"Guardando proporciones, siendo realistas, ellos juegan en otro nivel, otra liga, la exigencia es distinta, es muy difícil compararlo, pero América busca los mismos principios y comparte los mismos de Real Madrid, la exigencia y el compromiso. Siempre para nosotros es un bonito juego y ellos saben que enfrentan a una institución seria, con historia e importante de México", concluyó.

