"Memo" Ochoa, el portero más temido del Mundial: FIFA

Guillermo Ochoa es el portero inamovible de la Selección Mexicana, su participación en las últimas dos Copas del Mundo lo han convertido en un arquero destacado para FIFA.

La cuenta oficial de FIFA publicó un video donde el protagonista es el arquero de América, en él se observan varias atajadas durante los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Guillermo está en la parte superior de la lista de oponentes que los atacantes no quieren enfrentar en la Copa del Mundo", publicó el organismo de futbol.

En los videos Guillermo Ochoa se luce con atajadas ante Suecia, Alemania y Brasil en el Mundial de Rusia 2018.

Mientras que destacan las paradas que hizo a Países Bajos y Brasil en la edición de 2014.

Ochoa apunta que será el portero titular de México en Qatar 2022, la cual será su quinta Copa del Mundo en su historial, pero sólo ha participado en dos, en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente.

🧤 @yosoy8a is at the top of the list of opponents that attackers don't want to face at the #FIFAWorldCup ⤵️