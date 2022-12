Memo Ochoa pretende retirarse tras jugar el Mundial del 2026

Guillermo “Memo” Ochoa informó que pretende retirarse luego de jugar en el Mundial del 2026, lo que reitera que sus deseos por jugar una sexta Copa del Mundo siguen en pie.

El exportero del América insistió en su conferencia de presentación con el equipo italiano que busca estar en alto nivel rumbo al 2026 para jugar la Copa del Mundo y luego de ahí ponerle fin a su carrera como arquero.

"Mantengo la ilusión de continuar en un alto nivel y por supuesto es mi sueño jugar el próximo Mundial, que será en México y poder terminar mi carrera con esa Copa del Mundo", dijo el guardameta tapatío.

Cabe recordar que en Qatar 2022 Ochoa cumplió ya cinco justas mundialistas con la Selección Mexicana (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Por otro lado, sobre su llegada al futbol de Italia lo calificó como una "linda oportunidad que no podía dejarla pasar".