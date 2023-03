Meneses jonronea dos veces, México gana 11-5 a E.U.

Joey Meneses conectó dos vuelacercas, incluido uno crucial de tres carreras en el cuarto, para liderar a México a una victoria el domingo 11-5 sobre Estados Unidos en el Clásico Mundial de béisbol.

En un estadio lleno -47.534 personas llenaron el Chase Field, la mayoría para apoyar a México - Meneses hizo que el público se pusiera en pie en el primer inning con su primer cuadrangular, que puso a México 2-0 arriba. Esos vítores se oyeron aún más en el último con el segundo, un potente batazo entre el jardín izquierdo y el central que remolcó a Randy Arozarena y Alex Verdugo y dejó la pizarra 7-1.

El primer jonrón de Meneses fue ante el abridor Nick Martinez, que cargó con la derrota, y el segundo ante Brady Singer. El abridor de México, Patrick Sandoval, admitió una carrera en tres innings y se alzó con la victoria.

Meneses, de 30 años, consiguió un inesperado ascenso a las mayores en 2022 tras pasar más de una década en las menores y jugando fuera de Estados Unidos. Debutó la temporada pasada con los Nacionales, y firmó un registro de .324, con 13 jonrones en 222 turnos al bate.

México siguió aumentando la diferencia en el octavo, envió nueve jugadores al plato y anotó cuatro carreras ante Daniel Bard para poner el 11-2.

Los estadounidenses anotaron tres carreras en el octavo para dejar una pizarra más respetable. Tim Anderson sumó dos hits y tres remolcadas, mientras que Will Smith pegó un jonrón solitario.

