El examericanista Jérémy Ménez está en pláticas para jugar con el Paris FC, conjunto de la Ligue 2 (Segunda División) de Francia. De acuerdo a lo que reveló en principio el diario Le Parisien y después confirmó L’Equipe, el atacante francés “no cierra la puerta a un regreso a París, donde se crió”.

El rotativo europeo sostuvo que aún queda por definir el tema financiero entre el jugador y el club, mismo que no conoce la victoria en lo que va de la temporada y, por lo tanto, ocupa la última posición de la tabla general de la división de ascenso en Francia.

Ménez se despidió del América el mes pasado por medio de redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el francés confirmó que se hacía a un lado de las Águilas.

“Anuncio mi salida del club después de 2 temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades, y a todos mis compañeros con los que jugué. No te olvidaré. Vamos América. Somos Águilas”, escribió Jérémy.

Ménez llegó a Coapa en el Clausura 2018 y en su paso con los azulcrema disputó 23 juegos entre todas las competencias para un total de mil 092 minutos. Además, el francés apenas pudo marcar cinco goles y fue campeón de Liga MX en el Apertura 2018 y de Copa MX en el Clausura 2019.

(Info: espn)