Messi debutó con gol en la MLS y guía la victoria del Inter de Miami

Lionel Messi tuvo una presentación inmejorable en la MLS con una anotación a los 89 minutos para que su equipo el Inter Miami venciera este sábado 2-0 a los Red Bulls de Nueva York.

Con ese resultado los de Florida rompieron una racha de 11 partidos sin ganar en la liga de EUA y con ello salieron del fondo de la tabla de posiciones.

Messi inició en el banco de suplentes para su primer partido de la MLS, sin participar en el calentamiento.

Siendo aplaudido y aclamado por la afición en un estadio ajeno.

Los cánticos “We Want Messi! (Queremos a Messi)” fueron continuos y fuertes durante todo el tiempo que el sudamericano fue espectador en el Red Bull Arena.

“Tratándose de él, nada sorprende", declaró Gerardo Martino, el técnico de Miami.

Puntualizando “De alguna manera lo encuentra y terminó definiendo el partido".

El gol de Messi, con la participación de Jordi Alba y Busquets, sus excompañeros en el Barcelona, y el del volante paraguayo Diego Gómez a los 37 minutos hicieron explotar de felicidad el estadio.

Con el arquero Carlos Coronel apurado a cubrir el primer palo, Cremaschi tocó de primera a Messi, quien nada más tuvo que empujar el balón al filo de la raya.

“La Pulga” suma 11 goles en nueve partidos para Miami en todas las competiciones.

La victoria le permitió al Inter de Miami alcanzar los c 21 puntos para desplazar a Toronto FC y ubicarse penúltimo en la Conferencia Este, aún lejos de los puestos de clasificación a los playoffs.

Messi debutó con Miami el 21 de julio en la Leagues Cup y anotó 10 goles en siete partidos de ese certamen, en el que Miami atrapó el primer título de su historia.

Aunque no marcó en la semifinal de US Open Cup ante Cincinnati, el 10 repartió un par de asistencias y anotó en la tanda de penales.

