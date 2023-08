Messi e Inter de Miami se clasifican a octavos de la Leagues Cup

Lionel Messi fue clave anotando un doblete en la victoria de su equipo el Inter de Miami 3-1 sobre el Orlando City en los dieciseisavos de final de la Leagues Cup, el encuentro se disputó DRV PNK Stadium.

En un duelo cuyo inicio se demoró 95 minutos por una serie de tormentas eléctricas.

El astro argentino ha sido un elemento clave para “Las Garzas” recordando que previamente anotó el gol del triunfo ante Cruz Azul y aportó dos dianas en una victoria sobre el Atlanta United.

