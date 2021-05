Messi manda mensaje contra el maltrato y abuso en las redes sociales

Lionel Messi llegó a 200 millones de seguidores en Instagram y aprovechó para mandar un mensaje en contra de la desigualdad de cualquier tipo en los seres humanos y el abuso que se suscita en redes sociales.

"Veo que acabo de llegar a los 200 millones de personas que me siguen en esta red, sin embargo, por lo que está pasando hoy, no voy a tomarlo como motivo de festejo. Por supuesto que agradezco todo el cariño y apoyo que siempre recibo de parte de ustedes, pero creo que llegó el momento de darle importancia a todas las PERSONAS que están detrás de cada perfil, que nos demos cuenta de que detrás de cada cuenta hay una persona de carne y hueso, que ríe, llora, disfruta y sufre, seres humanos con sentimientos", escribió el delantero del Barcelona.

Messi acaba de festejar 16 años de su primer gol oficial con el Barcelona.

"Elevemos nuestra voz para detener el abuso en las redes sociales. Da igual si somos anónimos, famosos, deportistas, árbitros o seguidores de un juego, incluso alguien ajeno a todo esto, da igual la raza, religión, ideología o género... Nadie se merece ser maltratado ni insultado. Convivimos viendo y experimentando abusos, cada vez más y peores en cada una de las redes, sin que nadie haga nada por evitarlo. Debemos condenar con toda firmeza estas actitudes tan hostiles y exigir a las empresas que manejan las redes que tomen medidas urgentes contra estos comportamientos".

De igual forma apoyó la iniciativa del futbol inglés que ha realizado una campaña permanente contra el abuso y discriminación en redes sociales.

"Me gustaría que ustedes, las 200 millones de personas que me acompañan, se pudieran convertir en los 200 millones de motivos que existen para hacer de las redes un lugar seguro y de respeto, donde podamos compartir lo que queramos sin temor a ser insultados... y que se queden por siempre afuera de ellas los insultos, el racismo, los abusos y las discriminaciones. Para ustedes que forman parte de estas redes y que siempre están junto a mí, espero que me acompañen y apoyen en esta cruzada. Abrazo grande a todos y felicito a toda la gente del futbol en Reino Unido por su idea de armar la campaña contra el abuso y la discriminación en redes".

