¿Messi no quiere jugar contra 'El Tri'?

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) hiciera oficial dos partidos amistosos contra la Selección de Argentina, se especuló que Lionel Messi podría reaparecer con la Albiceleste; sin embargo, el argentino ya habría tomado la decisión de no jugar en Buenos Aires ante el combinado mexicano.

De acuerdo a SDP Noticias, "La Pulga" tiene decidido no acudir a los juegos ante el Tri de la Fecha FIFA de noviembre, decisión que le haría llegar a Lionel Scaloni, entrenador interino del equipo argentino, en los próximos días.

La principal razón de esta decisión se debe a que el delantero del FC Barcelona prefiere tomar dichas fechas para descansar y pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, existe una versión de que el argentino sí podría estar en los duelos ante México, y ello sería responsabilidad de una marca de ropa deportiva. También se habla de que uno de los dos partidos se llevaría a cabo en Rosario, su ciudad natal, donde le harían un homenaje al que no podría negarse.

Maradona se apunta para dirigir al Tri

Tras la victoria que Dorados conquistó ante Xolos en Tijuana, Diego Armando Maradona, técnico del Gran Pez, se candidateó para tomar las riendas de la Selección Nacional.

“Me gustaría dirigir a la Selección (…) Hay intermediarios y gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra en el Tri, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me trajera y creo que eso me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en mí”, comentó el timonel argentino para Fox Sports luego del amistoso.

Respecto al juego que el conjunto azteca disputó frente a Costa Rica el pasado jueves, Maradona afirmó que es preferible que los nuestros se rocen con las grandes selecciones en Europa aunque los resultados no sean favorables.