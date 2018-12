Messi ni Ronaldo asistirán a la entrega del Balón de Oro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Cristiano Ronaldo es uno de los nominados para ganar el Balón de Oro, pero a pesar de que es uno de los favoritos no acudirá a la ceremonia de 'France Football'. El medio italiano Sky informó que el atacante luso seguirá en su posición de no asistir a ningún evento de premiación, tal como lo ha hecho en todo el año.

El citado medio menciona que Cristiano Ronaldo sabe que no ganará este trofeo y que lo obtendrá Luka Modric, por lo que continuará con su rutina y entrenará con la Juventus para mantener el buen nivel que tiene y no acumular desgaste por el viaje en avión, publicó El Español.

Según la prensa internacional, Luka Modric ganará el Balón de Oro y el segundo lugar lo ocupará Cristiano Ronaldo. El tercer en el podio sería Antoine Griezmann, quien tampoco ha asegurado su presencia en el evento de gala.

La entrega del Balón de Oro será hoy lunes 3 de diciembre a las 14:00 horas México y podría ser una fecha histórica, pues después de 10 años habría un ganador distinto a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Por aquel entonces, el entrenador de la Juventus defendió la ausencia de Cristiano Ronaldo, aduciendo de que el calendario de la Serie A era muy apretado. No obstante, el '7' de la Juventus jamás se pronunció al respecto.

La parcial victoria de Luka Modric en la premiación del Balón de Oro se daría por el histórico subcampeonato de Croacia en la Copa del Mundo 2018, cita en la cual el '10' balcánico se erigió como figura.

Sin Messi, no vale el premio

Leo Messi , quien tiene cinco Balones de Oro en la vitrina, será el gran ausente de la gala del Balón de Oro que se celebra este lunes en París. El argentino, pese a ser considerado por muchos como el mejor futbolista del planeta, no ha logrado colarse en el podio de los favoritos. Una decisión que ha provocado varios comentarios al respecto.

"El premio pierde valor si no está Messi", señaló recientemente Vicente del Bosque. "Soy un descreído del Balón de Oro. Me extraña mucho que no esté Messi entre los tres finalistas al Balón de Oro. Me extraña tanto que no lo puedo llegar a entender", dijo el exentrenador del Real Madrid.

El Real Madrid

El Real Madrid se prepara para lo que será otra fiesta que reconocerá los éxitos del club en los últimos años. 'France Football' celebra este lunes la gala del Balón de Oro y Luka Modric será coronado como el mejor futbolista del mundo otra vez, tras haber ganado el 'The Best' que entrega la FIFA.

El croata será el elegido por delante de Cristiano Ronaldo y Griezmann, aunque Varane podría entrar en la terna de los finalistas, según las últimas predicciones. Una gala que girará en torno a Modric que pondrá fin a una década de dominio absoluto del duopolio Cristiano-Messi.