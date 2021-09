Messi se estrena con el PSG: Anota su primer gol contra el ManCity

PARÍS (AP) - El magnífico primer gol de Lionel Messi para el Paris Saint-Germain castigó al equipo de Pep Guardiola cuando el PSG venció 2-0 al Manchester City en la fase de grupos de la Liga de Campeones este martes.

El PSG inició su ataque soñado de Messi, Neymar y Mbappé, pero fue la inédita centrocampista Idrissa Gueye quien abrió el marcador en el octavo minuto.

Posteriormente, Messi cargó desde el centro del campo hacia el área de penalti al minuto 74, abriendo más espacio cuando Achraf Hakimi hizo una corrida ficticia a su derecha, y recibió un inteligente movimiento de Kylian Mbappé antes de lanzar un buen disparo en la esquina superior derecha con el más famoso pie izquierdo del fútbol mundial.

“Estoy muy feliz de haber marcado. No he jugado mucho últimamente y me estoy adaptando poco a poco a mis compañeros ”, dijo Messi a través de un traductor. “Cuanto más juguemos juntos, mejor será. Necesitamos crecer juntos y aumentar nuestro nivel ”.