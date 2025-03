Messi se queda sin jugar con Inter Miami en Concachampions 2025

Por segundo partido consecutivo, Lionel Messi no estuvo en la convocatoria del Inter Miami. El astro argentino se perdió el encuentro de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2025 frente al Cavalier de Jamaica, disputado este jueves en Fort Lauderdale.

El capitán de la Albiceleste no figuró en la lista oficial del equipo dirigido por Javier Mascherano. Sin embargo, sus compañeros Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba sí estuvieron en el once titular.

🚨⚠️ Leo Messi, again not even on the bench for Inter Miami.



He’s following the club’s plan to prevent a longer absence due to muscle overload. pic.twitter.com/qaUesmMVj3