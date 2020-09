Se presenta Messi a entrenar con el Barcelona

Madrid.- Lionel Messi se incorporó el lunes a los entrenamientos del Barcelona, casi dos semanas después de estremecer al club con su pedido de marcharse.

A tono con el protocolo sanitario, el astro argentino se entrenó en solitario, ya que necesita someterse a una segunda prueba de diagnóstico de coronavirus para poder participar de las prácticas grupales.

Leo #Messi se incorpora a la pretemporada 🙌 pic.twitter.com/nD7wovfHBd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 7, 2020

Messi dio una entrevista el viernes pasado a la web Goal.com en la que reiteró que no está feliz en el Barcelona, pero que no tiene otro remedio que seguir en el club catalán para no entrar en un litigio legal.

El delantero de 33 años quería salir gratis, pero los directivos blaugranas respondieron que la cláusula a la que apeló había expirado, por lo que deberá permanecer en el equipo hasta el final de su contrato en junio de 2021.

Messi solicitó su salida del club el 25 de agosto y no se apersonó para tomarse las pruebas obligatorias de Covid-19 hace una semana. Tampoco se presentó a la puesta en marcha de los entrenamientos.

El primero en llegar a los entrenamientos

Messi fue el primero en llegar a la ciudad deportiva del club este lunes.

La Liga abre su telón este fin de semana, pero el Barcelona no se estrenará hasta fines de mes como local ante el Villarreal. El debut azulgrana se aplazó debido a su participación en la Liga de Campeones, donde fueron eliminados en los cuartos de final al sucumbir estrepitosamente 8-2 ante el Bayern Múnich.

Nueva reunión con Koeman

Messi tenía previsto verse con el nuevo técnico Ronald Koeman. El holandés tomó las riendas en reemplazo de Quique Setién tras la derrota ante el Bayern.

Luego de un primer encuentro con Koeman, Messi comunicó su deseo de irse.

El astro blaugrana se reencontró con sus compañeros por primera vez desde aquel funesto 14 de agosto, cuando el Barsa fue humillado 8-2 por el Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League. (Foto: AP)

El presidente del club Josep Bartomeu dijo después que la prioridad era retener a Messi, como eje del proyecto de Koeman.

Messi fustigó a Bartomeu, diciendo que incumplió una promesa de dejarle ir tras la campaña. La “Pulga” insistió que en reiteradas ocasiones durante la temporada le manifestó a Bartomeu su deseo de irse.

Koeman descartó a varios jugadores de renombre, entre ellos el central francés Samuel Umtiti, el volante chileno Arturo Vidal y el delantero paraguayo Luis Suárez, éste último amigo de Messi. Todos ellos entrenaron el lunes.

El volante Ivan Rakitic, quien tampoco entraba en los planes de Koeman, fichó con el Sevilla la semana pasada.