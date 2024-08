Mexicana llega a los Paralímpicos 2024 tras dar a luz a mellizos

Tras haber dado a luz a unos adorables mellizos en 2023, la corredora Mónica Olivia Rodríguez Saavedra, está más que lista para poner a México en alto en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

La mexicana cuenta que con una medalla de oro obtenida en Tokio 2020 y un récord mundial en los mil 500 metros T11 (4'37"40) por detrás, el proceso para llegar a Francia fue diferente.

"Me siento bien, sí hubiera querido llegar en mejor forma; me siento comprometida, un poquito presionada porque siento que me quedan poquitos días de entrenamiento y no he alcanzado los tiempos con los que quisiera haber llegado”.