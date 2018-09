Este mexicano es dueño de un equipo español, ¡pero no lo quieren!

Agencia

ESPAÑA.- Entre cánticos y gritos al ritmo de "Mauricio no te queremos" y con pancartas que rezaban "Mariachis no", aficionados del Real Murcia impidieron el acceso a una junta de accionistas del equipo al empresario mexicano Mauricio García de la Vega.

García de La Vega argumenta haber comprado más del 84 por ciento de las acciones del Murcia, lo que lo convertiría en el inversor mayoritario del equipo; sin embargo el dueño del club, Víctor Gálvez no estuvo de acuerdo con la venta, informa el portal de noticias record.com.

Horas antes de las protestas de los aficionados a las afueras de Nueva Condomina, el empresario azteca declaró que él es el dueño legítimo del club en entrevista con Radio Marca Murcia.

"Yo compré las acciones y yo soy el dueño. Víctor Gálvez sabe que va a salir del club. Asistiré a la Junta de Accionistas como el propietario principal con el 84 por ciento de las acciones. No me voy a oponer a una ampliación de capital dentro de la legalidad. A ciencia cierta no se puede saber qué sucederá esta tarde en Nueva Condomina. Me llega que Víctor Gálvez volverá a negar la entrada a Mauricio García de la Vega. Se ruega la cordura", afirmó el mexicano.

Policías antidisturbios tuvieron que acudir a las calles de Murcia para escoltar a García de la Vega. Se rumora que los aficionados podrían ser multados ya que no tenían permiso para manifestarse en las calles, necesario en dicha ciudad española.

Cabe mencionar que la intención de Gálvez en la junta de accionistas es ampliar la capital con valor de 18 millones de euros para hacerse de nuevo del control del club; sin embargo, el empresario mexicano ejercerá su voto sosteniendo que él ha recibido la escritura que le acredita como dueño legítimo y como titular de las acciones.

En entrevista con el programa radiofónico Cadena Ser, García De la Vega, añadió que no se impone al incremento de capital, pero sí lo hará si las negociaciones no se hacen legalmente.

"No me opongo a que haya una eventual ampliación en el club. Mi oposición no es a que el club se dote de liquidez, mi oposición es a que no se hagan las cosas legalmente bien".

Asimismo, aclaró que respeta a los aficionados del Real Murcia pese a las manifestaciones en su contra de algunos de estos, tras no permitirle la entrada del club.

"Todos los aficionados del Real Murcia merecen mi respeto, un activo muy importante del club es su afición así que el hecho de que ellos se manifiesten y que puedan tener opiniones diferentes a las que yo tengo, no está demás, todas las opiniones alrededor del club suman para el proyecto", mencionó.

Pese a las intenciones del mexicano de solucionar el conflicto y encontrar junto con el Consejo las mejores opciones para hacer crecer al club, el también accionista, Raúl Moro, ha atacado duramente a Mauricio a través de sus redes sociales señalándolo como un estafador y a quien acusó de haberlo amenazado.